انستغرام تطلق آلية لتسهيل استعادة الحسابات المسروقة

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" العامل على الهواتف والحواسب أنهم أطلقوا عددا من الآليات التي ستسهل على المستخدم استعادة حسابه المسروق أو المخترق.



ولاستعادة الحسابات سيتبع "إنستغرام" نهجا جديدا، حيث يطلب من المستخدم عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمه أثناء إنشاء حسابه، أو رقم هاتف محدد ليرسل إليهما رمزا من 6 أرقام، سيدخلها المستخدم لاستعادة حسابه.



ووفقا للمطورين في "إنستغرام" فإن هذه العملية ستكون آمنة، ولن تسمح لمستخدم آخر من استعمال الرمز المذكور للدخول إلى حسابات الآخرين.