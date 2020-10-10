اندلاع 55 حريقاً في طرطوس

اندلع 55 حريقاً في مختلف مناطق محافظة طرطوس منذ يوم أمس الخميس حتى الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة، حيث شهدت منطقة مشتى الحلو أكبر الحرائق وأقساها.



وأوضح قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما لتلفزيون الخبر: أنه “اندلع 55 حريقاً بينهم 8 حرائق حراجية و 47 حريق أراضي زراعية وأشجار وأعشاب في مختلف مناطق محافظة طرطوس منذ يوم الخميس حتى الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة”.



مبيناً أنه “تم إخماد 6 حرائق حراجية في مناطق الرقمة والطليعي وحبسو والصبوحية ودوير طه وزمرين في ريف طرطوس”.



وأفاد العقيد شما أن “هناك حريقين حراجيين لا يزالان قيد المعالجة وهما في منطقة مشتى الحلو الذي يعد من أكبر الحرائق وأصعبها وأقساها، وحريق في قرية الجويبات بريف بانياس”لافتاً إلى أن “الحرائق الحراجية متداخلة مع أراضي زراعية وعلى مساحات واسعة”.



وبين شما أن “الحريق الحراجي الذي اندلع في منطقة مشتى الحلو امتد إلى مناطق القشعات والكفرون وسبة ونبع كركر والبارقية، وعلى مساحة تقدر بأكثر من 15 كيلو متر”.





مردفاً أن “الحريق في منطقة مشتى الحلو تجدد نتيجة الرياح الشرقية ووعورة الطرق واستحالة شق طريق إليه الأمر الذي صعّب وصول الآليات الزراعية والإطفاء إلى أماكن الحريق”.



وأكمل شما أنه “يشترك في عملية إخماد حريق مشتى الحلو مديرية الزراعة وفوج الإطفاء والدفاع المدني والمجتمع المحلي وكافة المعدات ذات الصلة”.





وأشار شما إلى أنه “تم إخماد 47 حريقاً اندلعوا بأراضي زراعية وأشجار وأعشاب في مناطق ضهر صفرا والبيضا والروضة وبحيصيص وجديدة البحر وطيبة المهدي ورويسة حمدان وعند جسر الجماسة ومعمل السمنة”.



” إضافة إلى قرى أم حوش وجورة الجواميس وضهر بشير والمنطار ودير حباش وبسماقة والحورة وعاشقة وأبو عفصة وعند مفرق الكشفة ومعمل الاسمنت في ريف طرطوس”.



وأردف شما أن “47 حريقاً الذين تم إخمادهم كانوا على مساحات محدودة نتيجة سهولة وصول آليات الإطفاء إلى أماكن الحرائق”.





بدوره قال رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس المهندس حسن ناصيف لتلفزيون الخبر أن “الحريق الذي اندلع في مشتى الحلو كبير وعلى مساحة واسعة ومتداخل بين زراعي وحراجي حتى أنه امتد إلى منازل المواطنين والأملاك العامة”



وبيّن ناصيف أن “صعوبة حريق مشتى الحلو تكمن في طبيعة الأرض الصعبة والوعرة إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي ساعدت على انتشاره”.



يُشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي 2020، قُدرت المساحات الحراجية المتضررة من الحرائق في محافظة طرطوس 225 دونم، وبلغ عدد الحرائق التي اندلعت بالأراضي الزراعية والحراجية 317 حريقاً في المحافظة.



علي رحال –الخبر