اندلاع حريق محدود في مرفأ بيروت

اندلع حريق محدود في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس بسبب ردم مخلفات الانفجار الذي وقع في المرفأ ذاته في الرابع من الشهر الماضي في بؤرة لتجميع النفايات.



ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش اللبناني قولها في تغريدة على حسابها على موقع تويتر إن “وحدات فوج الأشغال المستقل في الجيش اللبناني تمكنت بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت من إخماد حريق شب في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة في مرفأ بيروت”.



وكانت رئاسة حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعلنت في الثلاثين من الشهر الماضي مصرع 190 شخصاً وإصابة 6500 شخص بجروح بينما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.