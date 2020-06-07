اندلاع حريق في معمل السماد الآزوتي جنوب حمص

أخمد عناصر فرق الإطفاء بحمص اليوم حريقاً نشب بساحات تجمع مادة الكبريت في معمل السماد بحمص.



وأوضح قائد فوج إطفاء حمص عثمان جودا أن حريقاً طال بعض أماكن لتجميع مادة الكبريت في المعمل وعلى الفور توجه عناصر الفوج والدفاع المدني لمؤازرة عناصر إطفاء المعمل وتم عزل منطقة الحريق للحد من انتشاره إلى أقسام أخرى ثم تم إخماده وتبريده دون وقوع خسائر بشرية.



ولفت جودا إلى أن عناصر الفوج والدفاع المدني أخمدوا اليوم عدداً من الحرائق بمناطق مختلفة بحمص منها أشجار حراجية في قريتي الجويخات وعيون الوادي بالريف الغربي للمحافظة.