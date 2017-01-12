اندلاع حريق في أكبر مصفاة لتكرير النفط في أبو ظبي

اندلع حريق كبير في إحدى وحدات مصفاة الرويس للنفط أمس غرب العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وذكرت شركة “بترول أبو ظبي” الوطنية “أدنوك” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه “لا وجود لخطر مباشر على حياة السكان” مشيرة إلى إنه “تمت السيطرة على الحريق ولا تقارير عن خسائر بشرية”.



ووقع الحادث في إحدى وحدات مصفاة الرويس التي تقع على بعد نحو 240 كيلومترا إلى الغرب من أبو ظبي وهي أكبر مصفاة لتكرير النفط في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 417 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة.

وكالات