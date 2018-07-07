انخفاض معدل البطالة للسعوديات 0.1%

كشفت هيئة الإحصاء ​السعودية​ عن انخفاض معدل ​البطالة​ للسعوديات، لتصل إلى 30.9%، بالربع الأول من 2018 مقارنة بـ31%، بالربع الرابع من العام الماضي، فيما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين بنحو 41.89%، مقابل 41.86%.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بمقر الهيئة للإعلان عن نتائج الربع الأول لسوق العمل، إذ أصدرت الهيئة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي. وأظهر التقرير أن معدل البطالة للسعوديين الذكور ارتفع بنسبة طفيفة ليصل إلى 7.6%، مقارنة بـ7.5%، مشيرًا إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان "15 سنة فأكثر" بلغ 55.5%، مقابل 55.6%.

فيما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للذكور "15 سنة فأكثر" إلى 63.5%، مقابل 63.4%، بينما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات 15 سنة فأكثر إلى 19.5%، مقابل 19.4%.