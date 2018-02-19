انخفاض مستوى تدفق المياه في نهر الخابور وزيادة التخزين في سد الشهيد باسل الأسد

انخفضت مستويات تدفق المياه في نهر الخابور في محافظة الحسكة صباح اليوم لتصل إلى 40 مترا مكعبا في الثانية في مركز مدينة الحسكة ومنطقة تل تمر بعد أن وصلت يوم أمس إلى 90 مترا مكعبا بالثانية جراء الهطولات المطرية الغزيرة وفيضان النهر.





وأوضح مدير الموارد المائية المهندس عبد الرزاق العواك أن توقف تدفق المياه في الوديان المغذية لنهر الخابور نتيجة توقف الأمطار أدى إلى انخفاض مستوى مياه نهر الخابور لتعود إلى مجراها الطبيعي وانحسارها عن المنازل التي تسربت إليها المياه أمس في عدد من أحياء مدينة الحسكة وأدت إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين .





ولفت العواك إلى أن الأمطار الهاطلة خلال يومين أدت كذلك إلى تدفق المياه في عدد من الأنهار في المحافظة حيث شهد نهر الجرجب في منطقة رأس العين تدفقا كبيرا في مجراه اليوم ليصل إلى 40 مترا مكعبا في الثانية كما بلغ تدفق المياه في نهر الجغجغ في مدينتي الحسكة والقامشلي 2 متر مكعب بالثانية ونهر الزركان بناحية تل تمر 2 متر مكعب بالثانية .





وأكد مدير الموارد المائية أهمية الأمطار الهاطلة وجريان الأنهار والأودية بالمياه في تعزيز مخازن السدود ولا سيما سد الشهيد باسل الأسد جنوب المحافظة الذي زادت مخازين المياه فيه خلال يومين بمعدل 170ر12 مليون متر مكعب ليصل حجم تخزينه الحالي إلى 470ر79 مليون متر مكعب إضافة إلى أهمية تعزيز المياه في المخازين الجوفية مشيرا إلى أن نسب تخزين سد الشهيد باسل الأسد مستمرة في الزيادة نتيجة استمرار تدفق المياه في نهر الخابور الذي يصب في جسم السد .





وكانت الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة في مجرى نهر الخابور خلال اليومين الماضيين أدت إلى فيضان النهر وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين في عدد من أحياء مركز مدينة الحسكة . المصدر: سانا