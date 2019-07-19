انخفاض كبير بأسعار الفواكه والخضراوات

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب انخفاض أسعار الخضار والفواكه بنسبة كبيرة في كل الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج الزراعي والظروف المناخية التي سادت خلال فترة الزراعة، مبيناً استمرار تلقي الشكاوى المتعلقة بعدم الإعلان عن أسعار الخضار والفواكه والبيع بسعر زائد ومعالجتها على الفور من خلال دوريات حماية المستهلك الموزعة على الأسواق الرئيسية.



وبين الخطيب تراجع أسعار الفواكه مقارنة بالموسم الماضي بنسبة 50 بالمئة في بعض الأصناف كالكرز والبطيخ فيما شهدت أسعار الخضراوات ولا سيما البندورة والبطاطا والخيار والكوسا والباذنجان تراجعاً كبيراً نتيجة زيادة المعروض وعودة مناطق مهمة للإنتاج كالغوطة ودرعا.



وبحسب نشرة أسعار الخضراوات الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية في دمشق يوم أمس الأربعاء تراوح سعر كيلو البندورة بين 75 و125 ليرة ،والبطاطا بين 135 و225 ليرة والبصل بين 100 و180 ليرة ،والباذنجان بين 65 و130 ليرة والكوسا بين 60 و130 ليرة اما الخيار فسعره بين 125 و250 ليرة وكلها بحسب نوعيتها.



شام إف إم