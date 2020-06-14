انخفاض في صيد الأسماك وارتفاع في أسعارها

كشف مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية عبد اللطيف علي، عن تأثر عمل صيادي السمك بشكل واضح خلال فترة الحظر جراء أزمة كورونا، مبيناً أن العمل في البحر انخفض وتبعا لذلك تأثرت كمية الأسماك بالسوق.



وعن ارتفاع أسعار الأسماك، ردّ مدير الهيئة ارتفاع أسعار الأسماك إلى انخفاض عدد الصيادين الذين كانوا يخرجون إلى الصيد إضافة لارتفاع أسعار وتكاليف الإنتاج، منوهاً بأن الأسعار عموماً تخضع للعرض والطلب.



وبيّن علي أن الهيئة قامت بتأمين الإصبعيات المحسنة لأصحاب المزارع المرخصة بسعر تشجيعي خاصة خلال فترة حظر كورونا، لافتاً إلى الإقبال الكبير هذا العام على شراء الإصبعيات من موقع إنتاج الإصبعيات في مركز أبحاث الهيئة بمصب السن.



وعن الصيد غير المشروع، أكد علي أن الهيئة العامة للثروة السمكية تقوم بضبط وتنظيم عمليات الصيد في المياه العذبة، وتوجد نقاط حماية ومراقبة موزعة على السدود والبحيرات لمراقبة عمليات الصيد وضبط المخالفات.



الوطن