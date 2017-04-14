انخفاض في درجات الحرارة وهطلات مطرية في عدد من المحافظات

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا فيما شهدت عدد من المحافظات هطلات مطرية أغزرها في القرداحة بمحافظة اللاذقية.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر خاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية.



وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.



وتبقى درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية والجو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر على مناطق متفرقة من البلاد.



وفي نشرتها المطرية صباح اليوم أوضحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ان كميات الأمطار الهاطلة بدمشق بلغت 4ر2مم بالمزة وقاسيون 6مم ومساكن برزة 4ر5مم وساحة الحجاز 5ر5مم والحرمون 5 مم وقطنا 8مم ويبرود 2ر5مم والجراجير10مم والنبك7مم.



وفي محافظة السويداء وصلت إلى 1مم في المدينة و12مم في صلخد و5ر2مم في شهبا بينما سجلت 5ر2مم في الصنمين بمحافظة درعا.



وفي محافظة القنيطرة بلغت كميات الهطول 3مم في المدينة و6 مم في حضر أما في محافظة حمص فوصلت إلى 9ر2مم في المدينة و9مم في قلعة الحصن و17مم في القريتين وشين 8 مم و تلكلخ 5مم.



وفي محافظة حماة بلغت 9ر5 مم في المدينة و10مم في وادي العيون و12 مم في مصياف و9مم في عين حلاقيم و10مم في وادي العيون و8ر3مم في السلمية وفي منطقة الغاب 6مم و4مم في شطحة و2مم في عين الكروم ومثلها في أفاميا والسقيلبية.



وفي محافظة طرطوس وصلت إلى 7 مم في المدينة و11مم في الصفصافة و5ر7 مم في مشتى الحلو و5 مم بالشيخ بدر و5ر3 مم في القدموس وصافيتا 5ر5مم وبانياس 6مم.



وفي محافظة اللاذقية سجلت 7ر6مم في المدينة و4ر20مم في القرداحة و5ر8مم في بوقا و7 مم في وادي قنديل والقطيلبية 6مم.



أما في محافظة حلب فكانت 6مم في المدينة و8مم في إعزاز وفي محافظة الحسكة 7مم بالمدينة و15مم في القحطانية و12مم بالقامشلي و5ر12مم في المدينة و5ر9مم في رأس العين واليعربية10مم .



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: