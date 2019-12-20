انخفاض عدد المدخنين الذكور في العام الجديد

كشفت منظمة الصحة العالمية، توقعات بانخفاض نسبة التدخين بين الذكور في العام الجديد 2020.



وأشارت المنظمة إلى تحول قوي في مجال مكافحة وباء التبغ عالميا، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.



وأظهرت النتائج التي نشرتها المنظمة في تقرير جديد، أمس الأربعاء، أن الجهود التي تقودها الحكومات يمكن أن تحمي المجتمعات من التبغ، وبذلك يمكن إنقاذ الأرواح والحيلولة دون معاناة الأشخاص من الأضرار المرتبطة بالتبغ.



وصرح الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قائلا: "إن الانخفاض في استخدام التبغ بين الذكور يمثل نقطة تحول في مكافحته، متابعا: "لقد شهدنا لسنوات عديدة ارتفاعا ثابتا في عدد الذكور الذين يستخدمون منتجات التبغ المميتة. إلا أننا الآن ولأول مرة نشهد انخفاضا بفضل جهود الحكومات التي تتعامل بصرامة أكبر مع مصانع التبغ".



وانخفض خلال العقدين الماضيين، استخدام التبغ على المستوى العالمي بين الذكور والإناث، من 1.397 مليار، عام 2000، إلى 1.337 مليار، عام 2018، أي بنحو 60 مليون شخص بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتتوقع المنظمة انخفاض عدد المدخنين من الذكور والإناث بحوالي 10 ملايين شخص مع حلول العام الجديد، و27 مليونا وصولا إلى عام 2025.



سبوتنيك