انخفاض طفيف على درجات الحرارة

على الرغم من الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة استمرت أعلى من معدلاتها بحوالي /4-7/ درجات مئوية والجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر خاصة في المناطق الجنوبية الغربية، سديمياً في المناطق الشرقية والبادية خلال اليومين القادمين.



تبدأ درجات الحرارة يوم السبت بالانخفاض التدريجي لتسجل حول معدلاتها نهاية الأسبوع القادم لمثل هذه الفترة من السنة والجو بين الصحو والغائم جزئياً مع أجواء باردة نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية.

الرياح: غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في المناطق الشرقية والبادية مثيرة للغبار في تلك المناطق.البحر: خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات



- يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الذروة.



- يحذر من ترك المواد القابلة للاشتعال والمعقّمات داخل السيارات المعرّضة للشمس.

- يحذر من حدوث الحرائق في المناطق الزراعية والأحراش.