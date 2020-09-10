إدلب: مقتل أكثر من 10 مسلحين قياديين إثر استهداف مقرهم من قبل الطيران السوري
“قسد” تخطف عدداً من الشباب في ريفي دير الزور والرقة
انفجار في مدينة عفرين التي تحتلها تركيا شمالي حلب
سلسلة حرائق في ريف حماة خلال أسبوع.. والخسائر كبيرة
"قسد" تنضم إلى مرتزقة أردوغان وتتحكم بضخ المياه
اتحاد سوروس
أبرز ما جاء في مؤتمر لافروف والمعلم وبوريسوف الصحفي في دمشق
الرئيس الأسد يستقبل وفداً روسياً برئاسة بوريسوف
مركز المصالحة الروسي: مسلحو “النصرة” قصفوا تجمعات سكنية في اللاذقية وحلب
هجوم على “قسد” والأخيرة تختطف عددا من المدنيين
ريف الحسكة.. احتراق منازل للمدنيين بسبب اشتباكات مسلحي تركيا فيما بينهم
"زيارة روسية مفصلية" إلى دمشق في بداية الأسبوع
مقتل وإصابة عدد من عناصر “قسد” في ريف دير الزور
أكثر من 100 مدرسة سيطرت عليها ” قسد ” في الحسكة لمنع الطلاب من التعلم
الحسكة: أنباء عن استعداد الاحتلال التركي لشن عدوان على الدرباسية وأبو راسين

انخفاض طفيف على درجات الحرارة

على الرغم من الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة استمرت أعلى من معدلاتها بحوالي /4-7/ درجات مئوية والجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر خاصة في المناطق الجنوبية الغربية، سديمياً في المناطق الشرقية والبادية خلال اليومين القادمين.

تبدأ درجات الحرارة يوم السبت بالانخفاض التدريجي لتسجل حول معدلاتها نهاية الأسبوع القادم لمثل هذه الفترة من السنة والجو بين الصحو والغائم جزئياً مع أجواء باردة نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية.
الرياح: غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في المناطق الشرقية والبادية مثيرة للغبار في تلك المناطق.البحر: خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات


- يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الذروة.

- يحذر من ترك المواد القابلة للاشتعال والمعقّمات داخل السيارات المعرّضة للشمس.
- يحذر من حدوث الحرائق في المناطق الزراعية والأحراش.