انخفاض خام ‘‘برنت‘‘ بنسبة 0.86%

انخفضت ​أسعار النفط​ خلال تداولات يوم أمس الخميس 22/2/2018 ليهبط ​الخام الأميركي​ أدنى 62 دولارًا للبرميل ، و​خام برنت​ يتداول دون 65 دولارًا، مع ارتفاع الدولار واستمرار المخاوف من تزايد الإمدادات الأميركية مما قد يقوض جهود "​أوبك​" لخفض الإنتاج.





وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان بمقدار 0.86% إلى 64.69 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:46 صباح اليوم بتوقيت بيروت، كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الآجلة بنسبة 1.07% عند 61.13 دولار للبرميل.





وجاء انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار، حيث صعد المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عملات رئيسية بنسبة 0.13% عند 89.85.



