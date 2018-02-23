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انخفاض خام ‘‘برنت‘‘ بنسبة 0.86%

 

انخفضت ​أسعار النفط​ خلال تداولات يوم أمس الخميس 22/2/2018 ليهبط ​الخام الأميركي​ أدنى 62 دولارًا للبرميل ، و​خام برنت​ يتداول دون 65 دولارًا، مع ارتفاع الدولار واستمرار المخاوف من تزايد الإمدادات الأميركية مما قد يقوض جهود "​أوبك​" لخفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان بمقدار 0.86% إلى 64.69 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:46 صباح اليوم بتوقيت بيروت، كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الآجلة بنسبة 1.07% عند 61.13 دولار للبرميل.

وجاء انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار، حيث صعد المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عملات رئيسية بنسبة 0.13% عند 89.85.

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات الرسمية و​إنتاج النفط​ الأميركي من إدارة معلومات ​الطاقة​ غدًا، متأخرة يوم واحد عن ميعادها الأسبوعي المعتاد بسبب العطلة التي شهدتها ​الولايات المتحدة​ الإثنين.

 

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