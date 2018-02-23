انخفاض خام ‘‘برنت‘‘ بنسبة 0.86%
انخفضت أسعار النفط خلال تداولات يوم أمس الخميس 22/2/2018 ليهبط الخام الأميركي أدنى 62 دولارًا للبرميل ، وخام برنت يتداول دون 65 دولارًا، مع ارتفاع الدولار واستمرار المخاوف من تزايد الإمدادات الأميركية مما قد يقوض جهود "أوبك" لخفض الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان بمقدار 0.86% إلى 64.69 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:46 صباح اليوم بتوقيت بيروت، كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الآجلة بنسبة 1.07% عند 61.13 دولار للبرميل.
وجاء انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار، حيث صعد المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عملات رئيسية بنسبة 0.13% عند 89.85.
ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات الرسمية وإنتاج النفط الأميركي من إدارة معلومات الطاقة غدًا، متأخرة يوم واحد عن ميعادها الأسبوعي المعتاد بسبب العطلة التي شهدتها الولايات المتحدة الإثنين.
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