انخفاض حالات الإصابة بكورونا في هذه المحافظة السورية

كشف مدير صحة اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف عن بدء انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في اللاذقية.



وأضاف مخلوف «أن محافظة اللاذقية حالياً أخذت بيان تسطح الفيروس بعد أن كانت في الذروة قبل حوالي أسبوعين، وهذا خبر جيد بالنسبة للمحافظة».



مخلوف نوه إلى أن «الإصابات بالفيروس عند الأطفال قليلة جداً وتكاد تكون نادرة، كما لم تسجل حالات وفيات لدى الأطفال إلا بحالات مرضية صعبة مرافقة لديهم وذلك على الصعيد العالمي».



وبين مدير صحة اللاذقية أن كل من وزارتي الصحة والتربية اتخذتا إجراءات عدة منها، التشديد على موضوع غسيل الأيدي بالماء والصابون، الحرص على التباعد المكاني.



وتابع «إضافة إلى تشكيل فرق صحية بين الوزارتين تكون عند كل المدارس، ووجود مركز صحي في كل منطقة تشرف على المدارس، فصلاً عن متابعة كل حالة طفل وذلك بالتعاون مع الصحة المدرسية».



