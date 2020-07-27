انخفاض جديد بأسعار الذهب.. وجمعية الصاغة تصدر تسعيرة جديدة في يوم عطلتها

يستمر سعر الذهب في سورية بالانخفاض، حيث تراجع الغرام اليوم الأحد بقيمة 6 آلاف ليرة مقارنةً بسعره يوم أمس السبت، وسجل سعر الغرام عيار 21 قيراط بـ 89 ألف ليرة.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب، رغم أن أسعار الذهب عادةً لا تصدر في مثل هذا اليوم كونه عطلة رسمية لبورصة الذهب الأساسية في نيويورك التي تستقي الجمعية منها أسعار الذهب.



هذا وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 89 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 76286 ليرة سورية، بعد أن وصل إلى 81429 ليرة للغرام الواحد، وهكذا يكون غرام الذهب قد انخفض في يوم واحد بنسبة قدرها 6.32%.



في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره مليونين و900 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي الذي سجلته يوم أمس والبالغ 1902 دولاراً.



أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 721 ألف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 755 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 721 ألف ليرة سورية بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 645 ألف ليرة سورية.



وفي وقت سابق، اعتبر جزماتي أنه من غير الممكن توقع اتجاه سعر الذهب حالياً إن كان صعوداً أو هبوطاً، وذلك نتيجة المتغيرات الكثيرة الحاصلة على الساحة الدولية، وصعود سعر الأونصة الذهبية عالمياً لأعلى مستوى في 8 سنوات.