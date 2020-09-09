انخفاض الوفيات بنسبة 50% في دمشق

كشفت معلومات من مكتب دفن الموتى في دمشق أنه خلال الأيام القليلة الماضية لوحظ انخفاض أعداد الوفيات بنسبة كبيرة وصلت إلى 50% ، حيث يسجل المكتب وسطيا 35 وفاة يومية وهي معدل الوفيات العامة ( طبيعية – كورونا ) ، مشيرة أنها قريبة من معدل الوفيات في السنوات الماضية في مثل هذه الفترة من كل عام والتي تبلغ 25 وفاة ،أي بزيادة 10 وفيات فقط وهي بسيطة حسب ما أكدته المعلومات .



وأضافت المعلومات : إنّ الإجراءات الاحترازية من تعقيم – ارتداء الأقنعة الواقية وغيرها مستمرة في عمليات مراسم الدفن ،علماً أن الدفن يتم في مقابر دمشق كافة وليس في نجها فقط



تشرين