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انخفاض الليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار

انخفضت الليرة التركية أمس إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الأمريكي بسبب أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع والمخاوف الأمنية التي أعقبت الهجوم الأخير على ملهى ليلي في اسطنبول.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن سعر الليرة التركية انخفض اليوم إلى 3.6 مقابل الدولار لأول مرة في تاريخ العملة التركية ليعود ويسجل في وقت لاحق 3.59 أمام الدولار.

وخسرت الليرة التركية 24 بالمئة من قيمتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي كما خسرت خلال العامين الماضيين 53 بالمئة من قيمتها.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها تركيا وخاصة خلال الفترة الأخيرة جراء الإجراءات القمعية التي يمارسها النظام التركي بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز الماضي والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية بينها تراجع السياحة وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

وكالات

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