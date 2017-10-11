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انخفاض الطلب على اللحوم الحمراء بنسبة 70% في دمشق لهذه الأسباب؟

انخفض الطلب على اللحوم الحمراء بنسبة 70% في أسواق دمشق وريفها، وذلك وفق ما أكده عضو جمعية حمايةانخفاض الطلب على اللحوم الحمراء بنسبة 70% في دمشق .. لهذه الأسباب؟ المستهلك في دمشق وريفها محمد بسام درويش، مشيراً إلى أن سبب انخفاض الطلب يعود إلى حالة الإشباع التي وصلت إليها أسواق دمشق من اللحوم الحمراء أثناء فترة عيد الأضحى ما رفع العرض وتبعا لذلك قل الطلب وخاصة مع انخفاض أسعار الفروج ومشتقاته في الأسواق والتي كانت ملاذاً للمستهلكين.

ولفت إلى أنه رغم انخفاض الطلب على اللحوم الحمراء إلا ان أسعارها تشهد تأرجحاً وذلك حسب كل محل ومكانه، حيث أن التكلفة لم تنخفض، فمثلاً تباع الهبرة مقشورة بـ/8000/ل.س واليوم أصبحت بـ/7000/ل.س أما الهبرة بدون قشر فسعرها يتراوح ما بين /5500-4800/ل.س، وبلغ سعر كيلو الخروف الحي بين /1850-1700/ل.س بسوق الجملة.

ونوه إلى أن ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك، تلعب دوراً كبيراً في خفض الطلب على المواد الغذائية ذات الأسعار المرتفعة مثل اللحوم الحمراء.

المصدر: b 2 b

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