انخفاض الأصول الأجنبية في السعودية

أظهرت بيانات رسمية أن الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي، التي تقوم الحكومة بالسحب منها لتغطية عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط، هبطت خلال عام في أيار.

وتقلص صافي الاحتياطيات الأجنبية زهاء مليار دولار عن الشهر الذي سبقه لتصل إلى 492 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ أيار 2011، على حين تراجعت الأصول الأجنبية بنسبة 14.2 بالمئة في أيار على أساس سنوي.

وبلغت الأصول مستوى قياسياً مرتفعاً عند 737 مليار دولار في آب 2014 قبل أن تبدأ بالتراجع مع هبوط أسعار النفط.

وتراجع عجز الميزانية السعودية 71 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام المملكة بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.



روسيا اليوم