انخفاض إيرادات آرامكو السعودية 12 بالمئة في ستة أشهر

أعلنت شركة أرامكو النفطية التابعة للنظام السعودي اليوم انخفاض إيراداتها في النصف الأول من العام الجاري مع الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بنسبة 12 بالمئة.



وأوضحت الشركة بحسب وكالة رويترز أن الأرباح انخفضت بنحو سبعة مليارات في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما انخفض إجمالي الإيرادات بما في ذلك الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات نحو اربعة مليارات بفعل انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج.



وكانت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية كشفت قبل عام تقريبا أن الاقتصاد السعودي يمر بأسوأ مراحله جراء سياسات ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان.



وأوضحت الوكالة في تقرير أن مملكة بني سعود تمر بأكبر اضطراب اقتصادي في تاريخها الحديث جراء سعيها لبناء نموذج اقتصادي رأسمالي على النمط الغربي في ظل وهن اقتصادي أصاب الكثير من مؤسسات المملكة ما سبب ركودا اقتصاديا وانخفاضا في مستوى الدخل وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات.