الجيش يستأنف عملياته القتالية ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب
توقيف 750 شخصاً بجرائم مخدرات بينهم طلاب جامعات ومدارس
ضبط شبكة أنفاق وتحصينات للإرهابيين في مزارع حصرايا بريف حماة
«هدنة إدلب» تنتظر مصير بنود «سوتشي» وتنظيم النصرة خارج الإتفاق
الجولاني يتحدى تركيا و يرفض الانسحاب من ريفي حماه و ادلب
الجيش يواصل ملاحقة داعش في البادية.. ومحاولات جديدة لزعزعة الاستقرار في درعا
نازحو إدلب يعودون إلى قراهم مع وقف إطلاق النار
الاحتلال التركي وميليشياته يواصلون الانتهاكات بحق أهالي عفرين
الإرهابيون يخرقون «وقف إطلاق النار» في الشمال والجيش يرد
أكثر من نصف النواب الديمقراطيين يؤيدون البدء بإجراءات عزل ترامب
المؤتمر الاول للاسكان يناقش الاستراتيجية الوطنية للاسكان
«أستانا 13»: البيان الختامي للجولة المنتهية، كان الأكثر وضوحاً لجهة دعم الحكومة السورية
عجلة التفاهمات التركية السورية انطلقت
قريباً.. السكر ومواد غذائية أخرى على البطاقة الذكية
تركيا تعلن عن رغبتها بترسيخ احتلالها للشمال السوري تحت عنوان المنطقة الآمنة

انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات ترامب

انخفضت أسعار النفط الاثنين وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي إنه سيفرض رسوما على مزيد من الواردات الصينية، مما قد يصعد الحرب التجارية مع الصين.


وهبط مزيج "برنت" العالمي بنسبة 1.53% إلى 60.94 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، كما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.37% إلى 54.90 دولار للبرميل.


وجاء الهبوط بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما نسبتها 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة.


كما هدد الصين بإجراءات أقسى، وقال إنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا تقاعس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التحرك بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.


من جهتها تعهدت الصين بالرد على قرار ترامب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية استمرت شهرا فيما تؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل النفط.


وقال المصرف الأمريكي "غولدمان ساكس" في تقرير بحثي إن "الطلب على النفط مخيب للآمال في 2019 بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف والطقس غير المواتي والتوتر التجاري".


إلا أن أسعار النفط لقيت بعض الدعم من التوتر في الشرق الأوسط، وذلك بعد احتجاز إيران ناقلة نفط قالت إنها تهرب النفط مؤخرا. 