انخفاض أسعار الليمون منتصف تموز

قال رئيس اتحاد الغرف الزراعة، محمد كشتو: “إن أسعار العديد من أصناف الخضراوات حالياً، تعتبر منطقية ومرضية للمستهلك والمزارع في وقت واحد”.



وحول عدم توفر الليمون بالسوق وغلاء سعره أوضح كشتو لصحيفة الثورة، أنه في هذه الفترة لا يوجد إنتاج لليمون فمن الطبيعي أن يرتفع سعره ويقل عرضه كما أن الاستيراد متوقف حالياً حيث كان يغطى نقصه في هذه الفترة من أسواق أخرى، ولكن من المتوقع في منتصف الشهر السابع أن يتوفر وبأسعار مقبولة.



بدوره، وتعليقاً على ارتفاع أسعار البندورة، قال نائب رئيس لجنة تجّار الخضر والفواكه في دمشق، رفيق محمد لصحيفة “الوطن” إن الفترة الحالية تعتبر فاصلة بين بداية إنتاج البندورة الحورانية، ونهاية إنتاج البندورة الساحلية



وتوقّع أن ينخفض سعر كيلو البندورة خلال عشرة أيام قادمة، مع زيادة إنتاج البندورة الحورانية لافتاً إلى أن ما يدخل سوق الهال في دمشق حالياُ من البندورة، أقل من الكمية التي كانت تدخل خلال الأيام الماضية.



وشهدت البندورة ارتفاعاً ملحوظاً خلال اليومين الأخيرين، إذ وصل سعر الكيلو منها إلى ٥٠٠ ليرة لدى باعة المفرق، على حين كانت منذ أيام تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ليرة.