انتهاء مهلة تعديل عدادات التكاسي في اللاذقية

بينت الدكتورة مدير الشؤون الفنية في محافظة اللاذقية داليا المحرز، أن “المهلة التي حددتها المحافظة لأصحاب سيارات الأجرة لمراجعة مقر الشركة السورية للشبكات من أجل تعديل العدادات أو تركيب عدادات جديدة، قد انتهت امس الثلاثاء”.



وأضافت المحرز: “يوجد في المحافظة نحو 8900 سيارة أجرة، حسب احصائية مديرية النقل، راجع منها فرع السورية للشبكات نحو 3500 صاحب أو سائق تكسي، فيما هناك 3700 صاحب تكسي لم يراجع المديرية”.

وأكدت المحرز أنه “سيتم توجيه كتاب للشركة العامة للمحروقات لوقف البطاقات الالكترونية العائدة لهم والتي يتم بوجبها تعبئة مادة البنزين بالسعر المدعوم”.



وتابعت المحرز: “لا تتم إعادة تفعيل البطاقة الالكترونية إلا بعد مراجعة السورية للشبكات في المحافظة والتقدم بطلب تعديل عداد السيارة أو تركيب عداد جديد”.



وكانت أعطت محافظة اللاذقية مهلة لتعديل عداد التكسي أو التقدم بطلب تركيب عداد جديد وذلك بعد اصدار المكتب التنفيذي قراراً في كانون الأول الماضي عدل بموجبه أجور عدادات سيارات الاجرة العاملة على البنزين في المحافظة.



تلفزيون الخبر