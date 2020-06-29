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انتهاء مهلة تسديد مختلف أنواع الضرائب والرسوم يوم غد

ذكرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المواطنين المكلفين بانتهاء مدة تمديد المهل القانونية بتشريعات الضرائب والرسوم لتسديد مختلف أنواع الضرائب والرسوم وذلك بنهاية الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء 30-6-2020.

ودعا مدير عام الهيئة منذر ونوس المكلفين للاستفادة من هذا التمديد والعمل على تقديم بياناتهم الضريبية وتسديد الواجب عليهم من ضرائب ورسوم والاستفادة من المهلة لممارسة حقوقهم المتاحة بالتشريعات الضريبة النافذة.

وأشار ونوس إلى أن الهيئة تستقبل الملاحظات على مستوى أداء الخدمات المقدمة وشكاوى المكلفين على الرقم التالي على تطبيق الواتس اب 00963998788683.