انتهاء اجتماع العسكريين الروس والأتراك حول إدلب في أنقرة بنتيجة “إيجابية”

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن المحادثات التي بدأت أمس الثلاثاء بين العسكريين الروس والأتراك في أنقرة حول إدلب كانت إيجابية.



ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قوله اليوم الأربعاء: “إن المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة إدلب في سورية إيجابية وبناءة”.



ويأتي تصريح الدفاع التركية، بالتزامن مع نفي نظيرتها الروسية لادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول قيام جيشه بتدمير عربات بانتسير روسية للدفاع الجوي في إدلب خلال الأيام الماضية.



ووصل أمس الثلاثاء وفد عسكري روسي إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء محادثات مع العسكريين الأتراك حول محافظة إدلب واتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في موسكو 5 آذار الجاري.



يشار إلى أنه فور انتهاء لقاء القمة بين الرئيسين في موسكو بوتين وأردوغان أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد، وأبلغه بتفاصيل اللقاء وبنود الاتفاق، وأعرب الأخير عن ترحيبه بالاتفاق، كما أفادت المستشارة السياسية والإعلامية بثينة شعبان، بأن هذا الاتفاق مؤقت ويشمل مساحة محدودة من الأراضي السورية.