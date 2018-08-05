انتفاضة شعبية ضد ” جبهة النصرة”في خان شيخون

شهدت مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي توتراً بين الأهالي وعناصر هيئة تحرير الشام ” جبهة النصرة “، بعد محاولة الأخير إنشاء مخفر (مركز حسبة) في المدينة، بحسب ما أفادت مصادر في المعارضة.



وأضافت المصادر، أن عناصر الهيئة أطلقوا الرصاص في الهواء، لتفريق الأهالي الذين احتشدوا لمنع إنشاء مخفر أو مقر حسبة في المدينة.

وأكدت المصادر أن الأهالي أجبروا عناصر الهيئة على الخروج، بعد منعهم من السيطرة على مبنى “السياسية”، دون وقوع إصابات في صفوف الطرفين

وتشهد عدد من مناطق محافظة إدلب، رفضًا لسياسات هيئة “تحرير الشام” على خلفية اعتقالات عشوائية تطال الأهالي بتهم مختلفة.

وكان مجلس شورى مدينة سرمين أصدر بيانًا أمس، يحذر الهيئة من مغبة التجاوزات الحاصلة في المدينة على إثر الاعتقالات المتكررة، والتي أسفرت عن غضب شعبي.

وطالب البيان بوقف تلك التجاوزات وإعادة الحقوق المسلوبة من عناصر الهيئة للأهالي، من أسلحة ودراجات وسيارات وغيرها، والإفراج عن المعتقلين لديها، وإنهاء تلك الحملات والتجاوزات، بحسب تعبيره.

وقال البيان إن مجلس الشورى في سرمين أوقف التعامل والتنسيق مع الهيئة، بسبب الانتهاكات والتجاوزات التي وصفها بالمخالفة للشريعة والعادات الاجتماعية.

وكالات