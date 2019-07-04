انتشال نحو 200 جثمان من ضحايا إرهابيي “داعش” من مقبرة جماعية في مدينة الرقة

تم انتشال نحو 200 جثمان من مقبرة جماعية في محيط معسكر الطلائع بمدينة الرقة لمواطنين أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي قبل اندحاره لتتكشف مآساة جديدة تضاف إلى المآسي التي فرضت على هذه المدينة وأهلها من قبل إرهابيي “داعش” وطيران “التحالف الأمريكي” ومليشيات “قسد” التي يدعمها وتأتمر بأوامره.



وذكر مدير صحة الرقة الدكتور جمال العيسى في تصريح صحفي أنه تم العثور على مقبرة جماعية قرب قرية فخيخة على مدخل مدينة الرقة الجنوبي تضم رفات عشرات الضحايا ممن أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي خلال فترة سيطرته على المدينة.



وأشارت مصادر أهلية وتقارير صحفية إلى أن “مقبرة جماعية تضم عشرات الحفر وفي كل منها خمسة جثامين عثر عليها في معسكر الطلائع بعضها كان يرتدي زيا بلون برتقالي فرضه التنظيم التكفيري على المواطنين الذين خطفهم مسبقا ونفذ جرائمه بحقهم”.



ولفتت المصادر إلى أن “الجثامين التي تم انتشالها من المقبرة الجماعية تضاف إلى آلاف غيرها ليصل عددها إلى نحو خمسة آلاف قضوا على يد التنظيم التكفيري أو بنيران قوات التحالف الدولي ومليشيا قسد”.



وفي اعتداءات فظيعة على الحياة الإنسانية توثق الدلائل والوقائع والشهود والصور الحية آلاف الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال قضوا تحت قصف طائرات “التحالف” أو مليشيا تدعمها واشنطن يضاف إليها ضحايا المجازر التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي بحق أهالي القرى والبلدات والمدن الآمنة التي هاجمها وأجبر المدنيين على الرضوخ لبطشه والسكوت عن سرقته أموالهم وممتلكاتهم وارغام الشباب منهم على الانضمام إلى صفوفه لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال عمليات الجيش ضد مجاميعه الإرهابية.