انتشال جثة قذفتها أمواج البحر ومعها مليوني دولار !!

انتشل خفر السواحل في الجزائر جثة رجل مجهول الهوية في سواحل الغزوات في ولاية تلمسان 450 كيلومتراً غربي العاصمة حيث عثروا مع الجثة على مبلغ يقدر بنحو مليوني دولار أميركي، دون أن يتم التعرف على صاحب الجثة والمبلغ المالي الضخم، بحسب ما أشارت تقارير إعلامية جزائرية.

وفي السياق قالت صحيفة “النهار” الجزائرية إن جهاز الدرك الوطني شرع بالتنسيق مع القوات البحرية العاملة بالغزوات غرب ولاية تلمسان، في تحريات لتحديد هوية الجثة التي قذفتها أمواج البحر إلى شاطئ بوخنايس التابع لدائرة الغزوات، قبل أن يتم انتشالها، مشيرة إلى أنه عثر مع الجثة على محفظة تحتوي على مبلغ كبير بالعملة الصعبة، والذي يقدر بنحو مليوني دولار أميركي، والذي فتحت بشأن مصدره ووجهته تحقيقات على مستوى الدرك الوطني.