انتشار وباء الحصبة في قرية هولندية لأنها تؤمن أن “اللقاح حرام”

يبدو أن الخرافات والاعتقادات المرتبطة بخلفية دينية أو تاريخية لا تقتصر على المناطق غير المتحضرة أو بلدان العالم الثالث فقط، بل توجد أيضاً في قارة تعتبر الأكثر تطوراً وانفتاحاً في العالم كالقارة الأوروبية، حيث أصيب 10 أشخاص بمرض الحصبة في قرية هولندية يعتقد أهلها أن اللقاحات محرمة لأسباب دينية.



وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، انتشر المرض في قرية أورك “البروتستانتية” الواقعة في مقاطعة “فليفولاند” جنوب غرب هولندا، وأصيب به عشرة أشخاص بينهم تسعة أطفال.



والكثير من سكان القرية الهولندية يؤمنون أن “الله هو المسؤول الوحيد عن الحياة والموت”، لذا يرفضون إعطاء اللقاحات لأطفالهم، الأمر الذي يعرضهم للكثير من الأمراض.



وبحسب الصحيفة البريطانية، نسبة التلقيح في تلك القرية تعتبر منخفضة بالنسبة لعموم هولندا، في حين بلغت نسبة لقاح الحصبة 92.9 في عموم البلاد، فإنها لم تتجاوز 61% في القرية المذكورة.



وقال متحدث من المعهد الوطني الهولندي للبيئة والصحة إن “الحالات المصابة هم أشخاص على تماس مباشر مع بعضهم من عائلتين مختلفتين.



وبحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية في بداية العام الجاري، إن “مرض الحصبة مستمر بالانتشار في كافة أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة الإصابة بالمرض للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أربعة أضعافها لنفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح استطلاع للرأي نفذ على مستوى العالم بداية الشهر الجاري أن الشعوب الأوربية هي أكثر الشعوب التي لا تؤمن بفائدة اللقاحات أو بكونها آمنة، مشيرا إلى أن 16% من الأوربيين يعتقدون أن اللقاحات غير آمنة، بينما 79% من سكان العالم يؤمنون بفائدتها، و92% منهم يعطون اللقاحات لأطفالهم.



ويذكر أن الحصبة هي مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الأطفال غالبا، ويسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان، ويعتبر مرض الحصبة من أكثر الأمراض انتشاراً في سن الطفولة.