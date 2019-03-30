انتشار صور لآلاف الدواجن النافقة في إيران على أنها في طرطوس

تناقلت صفحات محلية على “فيسبوك”، صوراً لآلاف الدواجن النافقة على أنها في طرطوس كالعادة دون التأكد من صحة الخبر أو البحث عن مصدره.



ومنذ صباح الجمعة تداولت عدة صفحات هذه الصور على طريقة القص واللصق، والتي تظهر فيها آلاف الدواجن النافقة في إحدى المداجن نتيجة غرقها بفعل السيول وتسرب المياه قائلة: إن “هذه الصور من إحدى المداجن في طرطوس”.



وببحث بسيط عن مصدر الصورة تبين أنها من أحدى مدن إيران التي اجتاحتها الفيضانات منذ عدة أيام، حيث أغرقت مياه الفيضانات مزارع لتربية الدواجن والماشية الحية والأسماك، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية.



وجاءت التعليقات ما بين متأسف على هذه الخسارة التي حلت بالمزارعين وأصحاب المداجن، وبين ساخر من قيام البعض بتحويل هذه الدواجن النافقة إلى “شاورما”، حيث قال أحدهم في تعليق على الخبر ” صحتين وهنا لمحبي الشاورما”.



كما وردت بعض التعليقات ممن شاهدوا الصور مسبقاً مرفقة بخبر فيضانات إيران فتساءل أحدهم ” لمن المصلحة في تلفيق هذه الإشاعات ونشرها، وأين الرقابة على هذه الصفحات وما تقوم بنشره؟”.



“وهل تعد هذه الإشاعات في عداد الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية السوري؟”.

يذكر أنه لم تحدث فيضانات في طرطوس خلال الأسبوع الماضي، حيث كان الطقس ماطراً دون تشكل السيول أو الفيضانات حسب ماذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية.



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