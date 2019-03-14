انتشار السل واللاشمانيا والبلهارسيا في الرقة

كشف مدير صحة الرقة جمال العيسى عن وجود ما يقارب من 12 ألف إصابة تقريباً بمرض اللشمانيا في محافظة الرقة، منها 4 آلاف مصاب في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات «قسد»، ونحو 8 آلاف مصاب في المناطق المحررة.



وأكّد العيسى عودة مرض خطير إلى أبناء المحافظة غير المحررة وهو البلهارسيا الذي ظهرت أعراضه على حالة منفردة منذ أسبوع، مشيراً إلى افتتاح مركز الخدمات السنية في دبسي عفنان منذ ما يقارب أسبوعين، إضافة إلى تزويد الريف المحرر بعيادة نسائية متنقلة.وأشار العيسى إلى قيام مديرية الصحة بجميع حملات اللقاحات المطلوبة خلال شهر شباط الماضي في المحافظة كاملة، وخاصة الموجودة تحت سيطرة قسد، مبيناً أنّ عدد الأطفال الذين استهدفوا في الحملة ما يقارب 182 ألف طفل دون عمر 5 سنوات، مؤكداً إتمام عملية تلقيح نحو 162 ألفاً منهم.

وكشف العيسى عن بدء انتشار غير مضبوط لمرض اللشمانيا بين أبناء المحافظة منذ بداية أيلول من العام 2018، مؤكّداً أنّ عدد المصابين بلغ نحو 8 آلاف مصاب قاموا بمراجعة الصحة وتم تقديم العلاج الخاص لهم في المستوصفات، موضحاً أنّه شفي من بينهم نحو 4500 مصاب، وبقي بحدود 3500 مصاب حالياً يتلقون العلاج.

وأشار إلى أنّ الوضع الحالي أفضل بالمقارنة مع الشهور السابقة، لكون الإصابات التي ترد إلى المستوصفات أقل، مبيناً أنّه راجع المديرية بشهر تشرين الأول الماضي ما يقارب 2300 حالة، أما خلال الفترة القريبة الماضية فقد اكتشف نحو 400 إصابة جديدة، مبيناً أنّ ضمن إطار متابعة مرضى داء السكري، تم افتتاح عيادات جديدة لتوزيع الأدوية اللازمة لهم من أنسولين وحبوب فموية وغيرها من الفيتامينات والمميعات.

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وأشار إلى أنّ مرض السل أصبح ينتشر في هذه المناطق، مقدراً عدد المصابين بنحو 42 مصاباً ما بين سل رئوي وخارج الرئة، مؤكّداً أنّه تم التواصل مع مديرية الصحة العالمية لتزويد المرضى بالأدوية المناسبة لعلاجهم.

وكشف العيسى عن انتشار جديد لمرض «البلهارسيا» ظهرت أعراضه لأول مرة على رجل عمره 45 عاماً منذ أسبوع وهو من أبناء ريف الرقة الشمالي بجوار مدينة تل أبيض، مؤكّداً أنّه تم التواصل مع المريض وإيصال العلاج اللازم له، موضحاً أنّ هذه الحالة نادرة لكون المرض انقرض من المحافظة لأكثر من 20 عاماً مضت، مرجعاً أسباب انتشار الأمراض المذكورة إلى قلّة الرعاية الصحية فيها، مشيراً إلى أنّ مرض «البلهارسيا» هو طفيلي يستقر في المثانة ويسبب حالة نزيف دموي دائمة وتقرحات بالجهاز البولي.