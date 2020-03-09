انتخابات مجلس الشعب: 1200 مترشح ومسلحون يمنعون أهالي إدلب من الترشح

بلغ عدد طلبات الترشح إلى انتخابات مجلس الشعب في المحافظات نحو 1200 طلباً، وكانت حلب في الصدارة من ناحية عدد الطلبات.



و سجلت محافظة حلب أكبر عدد من تقديم الطلبات ليبلغ نحو 249 في المدينة وريفها في حين جاءت حمص ثانياً بـ150 طلباً وريف دمشق بـ116 وحماة 106 والحسكة 92 ودمشق 91، في حين اللاذقية 90 ودير الزور 85، ودرعا 55، وطرطوس 52، وإدلب 40 والقنيطرة 22 والرقة 19 والسويداء 15 طلباً.



بدوره، أكد رئيس لجنة الترشيح في محافظة إدلب أحمد الصيادي أن “جبهة النصرة” تمنع بعض الراغبين في الترشح إلى مجلس الشعب من القدوم إلى حماة لتقديم أوراقهم حتى إنهم يمنعونهم من التواصل، متوقعاً أن يتم فتح معبر من النيرب عبر سراقب في ريف المحافظة للسماح للأهالي بالقدوم إلى مناطق سيطرة الدولة، معرباً عن تفاؤله أن يساهم ذلك في إتاحة الفرصة للراغبين في الترشح في تقديم طلباتهم.



من جهته أكد رئيس لجنة الترشيح في ريف دمشق عبد القادر باخوخ، أوضح أن المتقدمين من مختلف مناطق المحافظة سواء كانوا من الغوطة أو القلمون يقدمون طلباتهم بغض النظر عن بعد المسافة للوصول إلى مركز اللجنة.



يذكر أن الرئيس الأسد، أصدر المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعدا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.