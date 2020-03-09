انتخابات مجلس الشعب: 1000 lمترشح ومسلحون يمنعون أهالي إدلب من الترشح
مجلس الوزراء يعلن تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار
إرهابيو أردوغان يخرقون اتفاق وقف الأعمال القتالية 19مرة
الاتحاد الأوروبي: لا قدرة لنا على إقامة منطقة حظر للطيران في سورية
صدقي المقت: قلت لا صغيرة وهي امتداد لل لا الكبيرة التي تطلقها سورية بشعبها وجيشها وقائدها
تفاصيل الاتفاق الروسي-التركي حول ادلب.. وقف اطلاق النار يبدأ الليلة
النص الكامل لحوار روسيا (٢٤ ) مع الرئيس بشار الأسد
الجيش السوري في إدلب
توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" شمال شرق سورية:
الجيش يقتحم بلدة سفوهين في ريف إدلب الجنوبي
عدوان متزامن يستهدف المنطقتين الوسطى و الجنوبية و الدفاعات تتصدى
الخارجية تدين تسلل مسؤولين أمريكان إلى الأراضي السورية في محافظة إدلب
الجيش يستعيد المبادرة في ريف إدلب
أسرار معارك إدلب
الجيش يسقط ثلاث مسيّرات للعدو التركي بأجواء إدلب … ويوسع حزام أمان «إم 5»
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

انتخابات مجلس الشعب: 1000 lمترشح ومسلحون يمنعون أهالي إدلب من الترشح

بلغ عدد طلبات الترشح إلى انتخابات مجلس الشعب في المحافظات نحو 1200 طلباً، وكانت حلب في الصدارة من ناحية عدد الطلبات.

و سجلت محافظة حلب أكبر عدد من تقديم الطلبات ليبلغ نحو 249 في المدينة وريفها في حين جاءت حمص ثانياً بـ150 طلباً وريف دمشق بـ116 وحماة 106 والحسكة 92 ودمشق 91، في حين اللاذقية 90 ودير الزور 85، ودرعا 55، وطرطوس 52، وإدلب 40 والقنيطرة 22 والرقة 19 والسويداء 15 طلباً.

بدوره، أكد رئيس لجنة الترشيح في محافظة إدلب أحمد الصيادي أن “جبهة النصرة” تمنع بعض الراغبين في الترشح إلى مجلس الشعب من القدوم إلى حماة لتقديم أوراقهم حتى إنهم يمنعونهم من التواصل، متوقعاً أن يتم فتح معبر من النيرب عبر سراقب في ريف المحافظة للسماح للأهالي بالقدوم إلى مناطق سيطرة الدولة، معرباً عن تفاؤله أن يساهم ذلك في إتاحة الفرصة للراغبين في الترشح في تقديم طلباتهم.

من جهته أكد رئيس لجنة الترشيح في ريف دمشق عبد القادر باخوخ، أوضح أن المتقدمين من مختلف مناطق المحافظة سواء كانوا من الغوطة أو القلمون يقدمون طلباتهم بغض النظر عن بعد المسافة للوصول إلى مركز اللجنة.

يذكر أن الرئيس الأسد، أصدر المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعدا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.