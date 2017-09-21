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انتخابات فدرلة «كردية» اليوم

يستعد أكراد سوريا المناصرون لحزب «الاتحاد الديمقراطي» لإجراء أول انتخابات في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد اليوم. وعقد مسؤولو الحزب سلسلة اجتماعات للتعريف بآلية الاقتراع ومراحل الانتخاب.انتخابات فدرلة «كردية» اليوم

واليوم هو موعد انتخابات «الرئاسة المشتركة للكومينات» (أي الأحياء)، كذلك حدد يوم 3 كانون الثاني موعداً لإجراء الانتخابات الخاصة بـ«الأقاليم» (صلاحيات ضمن حدود الإقليم وسن القوانين في ما يتعلق به)، قبل عقد الانتخابات الخاصة بـ«مؤتمر الشعوب الديمقراطية» الذي سيكون «بمثابة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي».

أ ف ب

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