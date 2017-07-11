انتخاب سورية لمنصب نائب أمين عام اتحاد الأطباء العرب

أكد نقيب الأطباء عبد القادر حسن أنه تم انتخاب سورية لمنصب نائب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، معتبراً أن هذا المؤتمر نصر لسورية بعدما اتفقت النقابات المشاركة وعددها 12 على عزل التيار الآخر الذي يسيطر عليه الإخوان.

وأضاف حسن: إن نقابات الدول المشاركة بالمؤتمر الذي اختتمت أعماله أمس الأول في القاهرة، أشادت بدور سورية ومواقفها وأبدت استعداداتها للتعاون مع النقابة في المجال الطبي، معتبراً أن هذه خطوة نحو التعاون مع النقابات العربية في هذا المجال.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن