انتحار 3 جنود من البحرية الأمريكية

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن انتحار ثلاثة من عناصر البحرية الأمريكية كانوا على متن حاملة طائرات تابعة للبلاد.



ونقل موقع “أمريكان مليتاري نيوز” الإخباري عن الكابتن شون بيلي قائد حاملة الطائرات “يو إس إس جورج دبليو بوش” أن الجنود انتحروا في ثلاث وقائع منفصلة، مضيفاً أن هذه هي خامس واقعة انتحار تشمل عناصر من هذه البحرية الأمريكية في العامين الماضيين.



ووفق مجلة أخبار البحرية الأمريكية “نيفي تايمز”، فإن البحرية الأمريكية تحقق في ملابسات عمليات الانتحار، مشيرة إلى أن تلك الأحداث لم تقع على متن الحاملة نفسها من دون تحديد الأماكن التي وقعت فيها.



وتشكل ظاهرة الانتحار مشكلة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون التي أطلقت برامج عدة للحد من هذه الظاهرة وحماية أرواح العسكريين الأمريكيين.