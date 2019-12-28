انتحار عامل سوري في تركيا وزملاؤه يرمون جثته على قارعة الطريق!

انتحر شاب سوري في المصنع الذى يعمل به في مدينة أضنة جنوبي تركيا، وقام زملائه في المصنع برمي جثته في الطريق .

وذكر موقع "تركيا الآن" أن قوات الأمن التركي عثرت على جثة شاب ويوجد أثر لحبل على عنقه، تمت تغطيتها ببطانية ورميها على أحد جوانب الطرق في مدينة أضنة .



وباشرت الشرطة التحقيقات في ملابسات الحادثة، فتبين أن الجثة تعود لشخص سوري يدعى مصطفى أل رجب، وبعد انتحاره، وخوفا من المتاعب التي سيتسبب فيها، تركوه زملاؤه في الشارع ووضعوا بطانية عليه.



وذكرت قناة العالم، أن قوات الأمن التركي ألقت القبض على صاحب العمل ورئيس العمال، الذين اعترفوا بأن الجثة أحضرها 4 أشخاص وتركوها على جانب الطريق، دون معرفة سبب الانتحار بعد.