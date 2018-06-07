انتحار طالبة بالصف الثالث الإعدادي لرسوبها

يبدو أن هذه الطالبة ظنت أن رسوبها في الامتحانات نهاية الحياة، فأقدمت على الانتحار بعدما تناولت قرص مبيد حشري.



ووفقا لمواقع إعلام مصرية، فإن طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة تناولت قرص مبيد حشري سام أنهى حياتها، وذلك بعد مرورها بحالة نفسية سيئة إثر رسوبها في الامتحان.



وعلى الفور تم نقل الطالبة البالغة من العمر 14 عاما إلى المستشفى وأقر والدها بأنها تناولت قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال بعدما مرت بحالة نفسية سيئة عقب ظهور النتيجة ورسوبها في الامتحانات.



وأفاد تقرير الكشف الطبي بأن الفتاة توفيت نتيجة توقف عضلة القلب إثر تناولها مادة سامة، وقد تم فتح محضر بالواقعة، وما زالت النيابة تستكمل التحقيقات.