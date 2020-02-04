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امنعوا تهريب الاقنعة من سورية.. برسم الحكومة والجمارك

امنعوا تهريب الاقنعة من سورية.. برسم الحكومة والجمارك

كد احد التجار  أنه في كل أزمة يبرز من يستغلها ويحولها لفرصة لجني الأرباح، مع أزمة فيروس الكورونا تزامناً مع عطلة السنة الصينية وتوقف المصانع وحاجة مليار وثلاثمائة مليون وخمسون ألف إنسان لاقنعة "عمر القناع 8 ساعات" فقد احتاجت الصين لكميات مضاعفة من الأقنعة حيث استوردت الاقنعة من كل العالم. 

وأضاف أن مصر قامت بمنع تصديرها وتبعتها الهند والاردن لأنهم يعرفون جيداً أن ما سيصدرونه اليوم بدولار فسيعيدون استيراده بدولارين غداً وقد لا يتوفر.

الآن هناك كميات كبيرة من الأقنعة يجري سحبها من الأسواق السورية بهدف تهريبها (لأن تصديرها غير ممكن كونها بضائع مستوردة) عبر بلد مجاور..

مما يعني أنه في حال انتقال الفايروس لنا لاسمح الله فستكون الأقنعة هماً إضافياًوالمعلومات مؤكدة أن هناك كمية مليوني قناع يجري سحبها من السوق السورية!

 


الاقتصاد اليوم