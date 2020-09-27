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امرأة وزوجها ضحية انفجار جديد في ريف حلب الشمالي

قضت امرأة وأصيب زوجها بجروح جراء وقوع انفجار جديد بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها.

وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجر لغم أرضي بجرار زراعي، في قرية قاسم بناحية راجو ضمن ريف عفرين شمال غربي حلب، ما أدى لوفاة مواطنة وإصابة زوجها بجراح.

وأضاف “المرصد” أن الأرض يتم العمل بها وحراثتها منذ عامين ولم تشهد أي انفجار لألغام، مما قد يرجح بأن اللغم جرى زرعه بوقت ليس بالبعيد.

يشار إلى أن المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها تشهد باستمرار حالة فلتان أمني، كما تعمد باستمرار إلى فرض حالة من الفوضى والتوتر في تلك المناطق.