امرأة خليجية تتفاجأ بانتشار صورها “بوضعيات منزلية” على فيسبوك

أصيبت امرأة خليجية بصدمة لاكتشافها صورها وبناتها منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوضعيات منزلية مختلفة.



وراود الشك ربة المنزل تجاه سلوك خادمتها (آسيوية الجنسية) لتجبرها على فتح هاتفها لتصدم لدى رؤيتها عدد كبير من الصور لها وبناتها، ونشرها على صفحة الخادمة في موقع “فيسبوك”.



بدورها نظرت محكمة الجنح في الفجيرة بقضية المرأة الخليجية، وعند مواجهة الخادمة بالتهم الموجهة إليها، اعترفت بقيامها بتصوير كامل العائلة، وبررت فعلها بسبب حبها الشديد للعائلة والتفاخر أمام معارفها بمستوى الحياة التي تعيشها والأشخاص الذين تخدمهم، إذ لم تكن تقصد أذيتهم أو فضحهم.



من جهتها، أجلت محكمة الجنح الحكم في القضية لحين استكمال الجلسات المحاكمة.