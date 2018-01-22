امرأة تلد بعد وفاتها بعشرة أيام

وضعت امرأة حامل في الشهر التاسع طفلها بعد عشرة أيام من وفاتها داخل تابوتها في ​جنوب أفريقيا​، واكٌتشف الأمر بشكل مفاجئ خلال مراسم جنازتها.





وعثر العاملون في صالة جنازة الأم المتوفية، على طفل حديث ​الولادة​ ولد من رحم أمه متوفية خلال مراسم الجنازة بمنطقة نومفيليسو بمقاطعة نوماسونتو مدوي في جنوب أفريقيا.





وصرح صاحب صالة الجنازة ليندوكوهل فونديل ماكالانا لصحيفة ​تايمز​ لايف، "لقد صدمنا ونخاف من أنه لم يكن لدينا حتى الوقت للنظر في جنس الطفل، كنت في العمل لأكثر من 20 عاما، ولم أسمع أن امرأة ميتة تلد".





وتم دفن ​الوليد​ والأم فى تابوت كبير، وتقول العائلة، إن الاكتشاف المروع كان مدمرا ومؤلما.





وقالت والدة المتوفاة، ماندزالا مامويي، إن ابنتها توفيت فجأة بعد أن واجهت "مشاكل في ​التنفس​"، مضيفة: "دمرتني وفاة ابنتي المفاجئة، وتلقيت الآن صدمة حياتي عندما علمت أنها ولدت وهي ميتة بعد 10 أيام".



