امرأة تقتل صديقها بالاشتراك مع ابنها و3 من أقاربها

اتهمت محمكة الجنايات في دبي امرأة (من جنسية دولة آسيوية ـــ 47 عاماً) بخطف وقتل صديقها السابق (رجل أعمال) عمداً وسرقة مبالغ منه، وقد ساعدها في ذلك ابنها وثلاثة من أقاربها، رجل الأعمال توفي لاحقاً متأثراً باعتداء عنيف تعرض له.



وحسب التحقيقات، فإن بلاغاً ورد إلى شرطة دبي من ابن المجني عليه أفاد بأنه تلقى منه رسالة صوتية تفيد بأنه مع صديقته ويعتزمان التوجه إلى البرتغال، لكنه لم يحسم إذا كان الصوت لوالده.



ووردته رسالة أخرى تفيد بأن والده اختطف، وطلب منه فدية للإفراج عنه، فتوجه إلى بلاده لأنه لم يعرف كيف يتصرف واكتشف أن معاملات عدة أجريت من حساب والده، فعاد إلى دبي وأبلغ عن غيابه.



وكشفت الشرطة إقامة المجني عليه لفترة من الوقت مع المتهمة في أحد الفنادق، ثم شوهد يخرج برفقتها مع أربعة أشخاص آخرين، واستخدموا مركبة رباعية الدفع، متجهين إلى فيلا في منطقة جميرا. وتوصلت الشرطة إلى تورط المتهمة وابنها وثلاثة أشخاص آخرين في الجريمة، وأنهم غادروا الإمارات في الشهر ذاته الذي شهدته الواقعة، أغسطس الماضي، وتم القبض على المتهمة والابن ومتهمين اثنين حين عودتهم إلى الإمارات.



يشار إلى أن المتهمين أنكروا الاعتداء على الرجل، مشيرين إلى أنه اغتصب المتهمة وحين واجهوه بذلك اشتبك معهم ثم أصيب بتشنج، ما أصابهم بالخوف فنقلوه إلى الفيلا وتركوه هناك يومين إلى أن توفي ثم دفنوه في منطقة رملية.