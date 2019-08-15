امرأة تفاجئ الأطباء وتلد توأما بعد ليلة في "رحلة كروز"

أمضت البريطانية مونيكا ديلان ليلة واحدة مع رجل أثناء رحلة بحرية على "الكروز"، وبعد ذلك أنجبت توأما في سن 41 عامًا، على الرغم من أن الأطباء اعتبروا هذا مستحيلًا.



وقال الأطباء أن معدل الخصوبة لدى مونيكا منخفض جدا ما يجعل الحمل شبه مستحيل، ويعتمد معدل الخصوبة على عدد بصيلات البيض التي كانت عند المرأة قليلة للغاية، بحسب صحيفة "ذي سان".



وقامت مونيكا برحلة بحرية إلى البحر المتوسط وقضت ليلة واحدة مع زوجها هناك، وعندما عادت إلى بلدها وبعد فترة قصيرة شعرت بالغثيان ، لكنها اعتبرت أن هذه امر عادي .



ووفقًا لها، فقد قضت وقتًا طويلاً في البحث عن تفسير لأعراضها على الإنترنت، وقرأت أن هذه قد تكون آثار داء الحركة في البحر. ومع ذلك، في مرحلة ما فكرت في الحمل، على الرغم من أنها كانت تعرف أن هذا غير مرجح. ثم اشترت مونيكا اختبارًا وصدمت بظهور خطوط عليه.



وفي الأسبوع الثامن من الحمل أثناء تصوير الموجات فوق الصوتية، كانت مونيكا تنتظر مفاجأة أخرى، حيث قال الطبيب إنها ستلد توأما.



سبوتنيك