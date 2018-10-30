امرأة تطعن 14 تلميذاً في روضة أطفال!

طعنت امرأة بسكين 14 تلميذاً في روضة أطفال في جنوب غرب الصين ما أدى إلى إصابتهم بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى للمعالجة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.



واستخدمت المعتدية البالغة 39 عاماً سكين مطبخ للاعتداء على التلاميذ لدى عودتهم إلى الصفوف بعد التمارين الصباحية، وفق ما أفادت شرطة مقاطعة بانان في بلدية شونغكينغ العملاقة.



وتظهر صور نشرتها وسائل إعلام محلية أطفالا مضرجة ثيابهم بالدم وبعضهم تعرض لإصابة في الوجه.



ونقلوا إلى المستشفيات للمعالجة فيما وضعت المعتدية قيد التوقيف وفتحت السلطات تحقيقا في الحادثة.



والهجمات بالسكاكين على التلاميذ ليست نادرة في الصين.