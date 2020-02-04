امتلاء بحيرة المزيريب في ريف درعا بعد جفافها الصيف الماضي

استعادت بحيرة المزيريب في ريف درعا وضعها الطبيعي إثر الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة وتحسن غزارة الينابيع بعد جفافها بشكل كامل الصيف الماضي.



وقال المهندس محمد منير العودة مدير الموارد المائية بدرعا ان منسوب المياه في البحيرة بلغ حده الاعظمي موضحا أن الهطولات المطرية المتتالية اسهمت في تحسن غزارة الينابيع المغذية للبحيرة إضافة إلى انخفاض الطلب على المياه لأغراض الزراعة.



ولفت العودة إلى أن مؤسسة مياه الشرب عاودت ضخ المياه من البحيرة اعتبارا من الـ 14 من الشهر الماضي واستخدامها في تغذية التجمعات السكانية المستفيدة منها بعدما توقفت عمليات الضخ صيفا اثر انخفاض غزارة الينابيع وارتفاع حجم التعديات على ينابيع البحيرة.



يشار الى أن بحيرة المزيريب تقع جنوب غرب درعا وتبعد نحو 12 كيلومترا عن المدينة وتمتد على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع وهي أحد أهم مصادر مياه الشرب ومن أكثر المواقع السياحية ارتيادا في المحافظة.



سانا