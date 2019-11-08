امتحانات دمشق: شرط نجاح الطالب في السبر تحقيق الشروط كافة

فوجئ عدد كبير من المتقدمين لاختبار السبر الترشيحي للثانوية العامة للعام 2020 برسوبهم بالامتحان برغم حصولهم على الحدود الصغرى لكل مادة والمحددة من قبل وزارة التربية.



وبين محمد صفية مدير امتحانات دمشق أن أغلب الطلاب ينظرون الى الشرط الأول من شروط النجاح في اختبار السبر والمحددة من قبل وزارة التربية وهو حصول طالب الفرع العلمي على 40% في مادة اللغة العربية كحد أدنى وحصوله على نسبة لا تقل عن 20% من مجموع الدرجات العلمية والشرط الأخير هو ما أغفله أغلب الطلاب وهو حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 500 درجة من أصل ألف درجة وهو المجموع الكلي أي نسبة لا تقل عن 50%



وكذلك الأمر بالنسبة الى طلاب الفرع الأدبي شريطة حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 20 % من مجموع الدرجات الثقافية والأدبية وأن يحصل على نسبة لا تقل عن 50% باللغة العربية وهي تعادل 175 من أصل 350 درجة والشرط الثالث هو حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 500 درجة من أصل ألف درجة وهو المجموع الكلي أي نسبة لا تقل عن 50%, منوهاً بأن الهدف من السبر هو التعرف على قدرات الطالب وإمكاناته, لافتاً إلى أن اختبارات السبر أثبتت فاعليتها وجدواها خلال السنوات الماضية.



وأضاف أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل الاختبارات وضمان سيرها بالشكل الصحيح بما يحقق تكافؤ الفرص للجميع لينال الطلاب حقهم كاملاً من الدرجات استناداً إلى أدائهم واجباتهم, مشيرأ إلى أن الطالب يستطيع التقدم لامتحانات الثانوية العامة في المحافظة التي نجح فيها باختبار الترشح حصراً و بالفرع نفسه الذي نجح فيه.



تشرين