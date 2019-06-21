امتحانات الشهادة الثانوية الزراعية متواصلة.. ووسائل نقل مجانية لطلاب المراكز البعيدة

ضمن 13 مركزاُ يواصل طلاب الشهادة الثانوية الزراعية تقديم امتحاناتهم التي يؤكد القائمون عليها أنها تسير “بشكل جيد” وخاصة مع تأمين وسائل نقل مجانية للمراكز البعيدة.



مديرة التعليم الزراعي بوزارة الزراعة المهندسة هزار اسماعيل أوضحت أن عدد المرشحين لامتحانات شهادة الثانوية الزراعية والبيطرية في سورية لهذا العام بلغ 1143 طالباً منهم 726 طالب زراعة و408 طلاب بيطرة و9 اختصاص آلات زراعية توزعوا على 13 مركزاً امتحانياً على مستوى سورية.



وبينت اسماعيل أن الوزارة اتخذت كل الاجراءات اللازمة لنجاح العملية الامتحانية ويتم اعتماد “أسئلة مدروسة ومراعية لمستويات الطلاب وتعتمد على النصوص الموجودة في الكتب المدرسية”.



معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أكد أن الامتحانات تسير “بشكل جيد” وأن فكرة المجمعات الامتحانية أي دمج بعض المراكز الامتحانية في عدد من المحافظات “أعطت نتائج إيجابية” إضافة إلى تأمين النقل الجماعي المجاني للطلاب من المناطق البعيدة عن مراكزهم الأمر الذي ساعدهم في الوصول إلى امتحاناتهم بالوقت المناسب وخفف أعباء وتكاليف النقل.



وأشار قاديش إلى أن الوزارة تسعى من خلال الثانويات المهنية التابعة لها إلى تخريج طلاب قادرين على دخول سوق العمل وتخريج فنيين قادرين على تحسين العملية الإنتاجية الزراعية.



وكانت امتحانات الشهادة الثانوية بمختلف فروعها انطلقت في الـ9 من حزيران الجاري وتستمر حتى نهايته.



سانا