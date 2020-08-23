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امتحانات الثانوية في طرطوس.. وزير التربية يردّ على الاستهتار في التصحيح

بعد مطالبته وزير التربية بإنصاف طلاب الشهادة الثانوية العامة في محافظة طرطوس من «الاستهتار الفاضح في التصحيح وفي جمع العلامات»، كشف عضو مجلس الشعب عن المحافظة، أيمن بلال، أن وزير التربية عماد العزب، أكد له أنه سيعيد تصحيح المواد وجمع العلامات.

وقال عضو مجلس الشعب، عبر صفحته على فيسبوك إنه بالاتصال مع العذب والسؤال عن موضوع الاعتراضات المقدمة من الطلاب.. «أكد السيد الوزير بأنه متابع لهذا الموضوع وباهتمام، وأنه سوف يقوم بسحب عينات عشوائية من بقية المواد وإعادة تصحيحها وجمع العلامات، وإذا كان هناك أخطاء في هذه المواد سوف يكون هناك حساب شديد.

وأضاف بلال.. «أما بالنسبة لطلابنا الذين لم يتقدموا باعتراض أكد السيد الوزير بأن الدورة القادمة (التكميلية) سوف تكون ضمن اهتمامه المباشر ومساعدة للجميع، ولن يظلم بها أحد لا على مستوى الأسئلة ولا على مستوى التصحيح.. أما إعادة التصحيح أو الجمع فلا يمكن حالياً».

وكان بلال في تساءل في منشور سابق، مخاطباً وزير التربية، أنه «كيف يمكن قبول الغلط بنسبة تتجاوز ٩٦ %»، وقال «من ينصف طلابنا من هذا الاستهتار الفاضح في التصحيح وفي جمع للعلامات.. إن لم يكن مقصوداً».

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت صوراً لنتائج اعتراضات الطلاب في طرطوس، حيث تغيرت علاماتهم بعد الاعتراض عليها والتي بينت أن 102 طالب استفادوا من الاعتراض من أصل 110 تقدموا باعتراضاتهم لدى مديرية تربية طرطوس أي بنسبة تتجاوز 90 %.