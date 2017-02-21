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اليونيسيف: 4ر1 مليون طفل يواجهون خطر الموت جوعا في أربع دول

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن نحو 4ر1 مليون طفل قد يموتون جوعا هذه السنة في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.

ونقلت ا ف ب عن المنظمة قولها ان نحو 462 الف طفل يعانون من سوء التغذية في اليمن.

ويقود النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ نحو عامين ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب عبرها سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه ما أدى إلى مقتل آلاف اليمنيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشارت المنظمة أن نحو 450 ألف طفل يعانون من سوء التغذية أيضا في شمال شرق نيجيريا حيث تنشط جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وحذرت المنظمة الدولية من ان 185 ألف طفل في الصومال يواجهون خطر المجاعة جراء الجفاف وقد يبلغ عددهم نحو 270 الفا في غضون بضعة أشهر.

وفي جنوب السودان يعاني أكثر من 270 ألف طفل من سوء التغذية وقد أعلنت حالة المجاعة في احدى مناطق شمال البلاد يعيش فيها 20 ألف طفل.

ودعا مدير اليونيسف أنطوني ليك إلى التحرك سريعا وقال.. “ما زلنا قادرين على انقاذ أرواح كثيرة”.

وكالات

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